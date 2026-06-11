Plante sie ein Kind mit Dirk Bach (†51)? Hella von Sinnen packt aus

Köln - Eigene Kinder hat Hella von Sinnen nicht. Die Möglichkeit dazu hätte es aber wohl durchaus gegeben, wie die 67-Jährige jetzt verriet. Und zwar mithilfe eines prominenten Samenspenders.

Hella von Sinnen (67) entschied sich bewusst gegen eigenen Nachwuchs. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Während ihrer langjährigen Beziehung entschieden sich die Kölner Komikerin und ihre Ex-Partnerin Cornelia Scheel (63) bewusst gegen gemeinsamen Nachwuchs. Ein Umstand, mit dem Hella bis heute jedoch völlig im Reinen ist.

Im Interview mit "Bunte" gestand die Kult-Blondine jetzt aber offenherzig: "Conny und ich hätten damals die Möglichkeit gehabt, uns ein Schöppchen Samen zu organisieren. Aber wir haben immer gesagt: Ne, das machen wir nicht."

Allerdings gab sie in diesem Zusammenhang noch ein spannendes Detail preis: "Der Dicki, wie wir Dirk Bach nannten, hätte uns bestimmt gerne Samen geschenkt. Und dann hätten wir zu dritt das Kind aufgezogen", so von Sinnen.

Letztendlich setzte sich bei der finalen Entscheidungsfindung jedoch die Vernunft durch. Die Kölnerin stellte dazu klar: "Schließlich waren wir aber klug genug, zu wissen, dass es mit uns als Helikopter-Eltern vielleicht doch keine gute Sache wäre."