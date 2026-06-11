Plante sie ein Kind mit Dirk Bach (†51)? Hella von Sinnen packt aus
Köln - Eigene Kinder hat Hella von Sinnen nicht. Die Möglichkeit dazu hätte es aber wohl durchaus gegeben, wie die 67-Jährige jetzt verriet. Und zwar mithilfe eines prominenten Samenspenders.
Während ihrer langjährigen Beziehung entschieden sich die Kölner Komikerin und ihre Ex-Partnerin Cornelia Scheel (63) bewusst gegen gemeinsamen Nachwuchs. Ein Umstand, mit dem Hella bis heute jedoch völlig im Reinen ist.
Im Interview mit "Bunte" gestand die Kult-Blondine jetzt aber offenherzig: "Conny und ich hätten damals die Möglichkeit gehabt, uns ein Schöppchen Samen zu organisieren. Aber wir haben immer gesagt: Ne, das machen wir nicht."
Allerdings gab sie in diesem Zusammenhang noch ein spannendes Detail preis: "Der Dicki, wie wir Dirk Bach nannten, hätte uns bestimmt gerne Samen geschenkt. Und dann hätten wir zu dritt das Kind aufgezogen", so von Sinnen.
Letztendlich setzte sich bei der finalen Entscheidungsfindung jedoch die Vernunft durch. Die Kölnerin stellte dazu klar: "Schließlich waren wir aber klug genug, zu wissen, dass es mit uns als Helikopter-Eltern vielleicht doch keine gute Sache wäre."
Dirk Bach stirbt 2012 überraschend an Herzversagen
Von ihrem Freund Dirk mussten sich die beiden Frauen 2012 für immer verabschieden. Der ehemalige "Dschungelcamp"-Moderator und Schauspieler starb damals völlig überraschend an Herzversagen. Er wurde nur 51 Jahre alt.
Von Sinnen und Scheel waren insgesamt 25 Jahre lang liiert. Trotz ihrer Trennung pflegen sie noch heute ein enges Verhältnis zueinander. "Weil die Liebe immer noch bleibt. Weil wir uns respektieren, weil wir uns gern haben und uns gegenseitig guttun", betonte Hella gegenüber "Bunte".
Kürzlich hatte die Entertainerin noch mit einer krassen Alkoholbeichte für Schlagzeilen gesorgt. Im Interview mit "Bild" nahm sie kein Blatt vor den Mund und offenbarte offen und ehrlich: "Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr richtig gesoffen."
Über diese schwere Zeit sagt sie: "Ich bereue vieles. Vor allem bereue ich meine unverschämte, arrogante Art, die ich im Suff Menschen gegenüber an den Tag gelegt habe." Heute gehe es ihr gut, weil sie "so herrlich nüchtern" sei.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Schlesinger/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa