Pop-Ikone kämpft um ihr Leben: Bonnie Tyler erleidet Herzstillstand
Faro (Portugal) - Die Sorge um Sängerin Bonnie Tyler (74) wächst! Die Pop-Legende, die nach einem Darmdurchbruch notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt werden musste, soll nun einen Herzstillstand erlitten haben.
Schon in den vergangenen Tagen hatte ein Sprecher der Sängerin auf Facebook bestätigt, dass Tyler ins künstliche Koma versetzt wurde, um ihre Genesung zu unterstützen. Doch noch immer scheint die 74-Jährigeum ihr Leben zu kämpfen.
Wie "Mirror" berichtet, hätten Ärzte des Krankenhauses in Faro versucht, die "Total Eclipse of the Heart"-Interpretin aus dem künstlichen Koma zu holen. Dabei soll sie einen Herzstillstand erlitten haben. Das Team konnte Tyler jedoch erfolgreich wiederbeleben.
Eine offizielle Bestätigung ihres Managements steht allerdings noch aus.
Die Pop-Ikone wird nun auf der Intensivstation weiterhin im künstlichen Koma verbleiben, berichtet "Mirror" weiter.
Ärzte zeigen sich zuversichtlich: Bonnie Tyler werde sich vollständig erholen
Die Ärzte würden versuchen die schwere Infektion unter Kontrolle zu bringen, die Tyler infolge des Darmdurchbruchs erlitten hatte.
Trotz der Ungewissheit, wie sich ihr Zustand entwickeln wird, erklärte Tylers langjähriger Freund Liberto Mealha, dass die Ärzte zuversichtlich seien, dass sich die Sängerin wieder vollständig erholen werde.
Titelfoto: JOHN MACDOUGALL / AFP