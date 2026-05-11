Dua Lipa verklagt Samsung wegen Fernseher

Dua Lipa (30) sieht sich als Marke in Gefahr. Samsung verwendet auf seinen TV-Kartons ohne Erlaubnis ein Foto der Sängerin. © Montage: IMAGO/Bestimage, Screenshot/gov.uscourts

Auf Kartons, die Samsung für die Auslieferung von Fernsehern in den USA nutzt, prangt ein Foto der Sängerin, welches 2024 backstage auf einem Festival entstand. "Frau Lipa hat diese Nutzung nicht gestattet und hätte sie auch nicht gestattet", weshalb sie nun Klage unter anderem wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht hat.

"Frau Lipas Gesicht wurde prominent für eine Massen-Marketingkampagne für ein Konsumprodukt verwendet, ohne ihr Wissen, ohne Gegenleistung und ohne dass sie jeglichen Einfluss, Kontrolle oder Mitspracherecht dabei hatte", heißt es in dem 28 Seiten umfassenden Dokument, das beim Bundesgericht eingegangen ist.

Der wiederholten Aufforderung, die Verwendung des Fotos zu unterlassen, sei der Konzern bisher nicht nachgekommen. "Samsungs Reaktion war abweisend und gefühllos", steht in der Anklage.