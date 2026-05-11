Dua Lipa verklagt Samsung wegen Fernseher
Los Angeles - Mega-Star gegen Technik-Riese: Dua Lipa (30) verklagt den südkoreanischen Elektronik-Konzern Samsung auf mindestens 15 Millionen Dollar (12,7 Millionen Euro).
Auf Kartons, die Samsung für die Auslieferung von Fernsehern in den USA nutzt, prangt ein Foto der Sängerin, welches 2024 backstage auf einem Festival entstand. "Frau Lipa hat diese Nutzung nicht gestattet und hätte sie auch nicht gestattet", weshalb sie nun Klage unter anderem wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht hat.
"Frau Lipas Gesicht wurde prominent für eine Massen-Marketingkampagne für ein Konsumprodukt verwendet, ohne ihr Wissen, ohne Gegenleistung und ohne dass sie jeglichen Einfluss, Kontrolle oder Mitspracherecht dabei hatte", heißt es in dem 28 Seiten umfassenden Dokument, das beim Bundesgericht eingegangen ist.
Der wiederholten Aufforderung, die Verwendung des Fotos zu unterlassen, sei der Konzern bisher nicht nachgekommen. "Samsungs Reaktion war abweisend und gefühllos", steht in der Anklage.
Dua Lipa fürchtet derweil um ihren Ruf. Die 30-Jährige, die beispielsweise Werbe-Gesicht für Nespresso, Porsche und Yves Saint Laurent ist, wähle "ihre kommerziellen Partnerschaften sehr gezielt aus und hat sich durch sorgfältig ausgewählte, hochwertige Sponsoring- und Werbeverträge einen Namen als Premium-Marke gemacht."
Da würde Samsung offenbar nicht ins Portfolio passen.
Titelfoto: Montage: IMAGO/Bestimage, Screenshot/gov.uscourts