Pornostar (†23) tot aufgefunden: Hat Ex-Freund etwas damit zu tun?

Quezon City (Philippinen) - Trauer um Erotik-Model Gina Lima: Die philippinische Pornodarstellerin wurde im Alter von nur 23 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ist ihr Freund für ihren Tod verantwortlich?

Erotik-Influencerin Gina Lima wurde nur 23 Jahre alt. © Instagram/ginakinslim_

Wie Daily Star unter Berufung auf lokale Medien berichtet, wurde die junge Frau in den frühen Morgenstunden des Montags leblos in ihrem Apartment entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte nur ihren Tod feststellen konnten.

Da ausgerechnet Ginas Ex-Freund Ivan Cezar Ronquillo die Nacht bei ihr verbracht hatte, schließen die Ermittler ein Verbrechen nicht aus.

Er sei am Montagmorgen früh aufgewacht und habe bemerkt, dass Gina sich nicht bewegte, sagte der Influencer, der online Zehntausende von Followern hat, gegenüber der Polizei.

Erste Untersuchungen ergaben keine äußeren Verletzungen an Ginas Körper. Als vorläufige Todesursache wurden Herz-Kreislauf-Probleme angegeben.

Freunde, die dem hübschen Model nahestanden, sollen Ivan in der Vergangenheit beschuldigt haben, sie während ihrer Beziehung körperlich misshandelt zu haben. Gina hinterlässt zwei ältere Schwestern und einen Bruder.