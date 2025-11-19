Pornostar (†23) tot aufgefunden: Hat Ex-Freund etwas damit zu tun?
Quezon City (Philippinen) - Trauer um Erotik-Model Gina Lima: Die philippinische Pornodarstellerin wurde im Alter von nur 23 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ist ihr Freund für ihren Tod verantwortlich?
Wie Daily Star unter Berufung auf lokale Medien berichtet, wurde die junge Frau in den frühen Morgenstunden des Montags leblos in ihrem Apartment entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte nur ihren Tod feststellen konnten.
Da ausgerechnet Ginas Ex-Freund Ivan Cezar Ronquillo die Nacht bei ihr verbracht hatte, schließen die Ermittler ein Verbrechen nicht aus.
Er sei am Montagmorgen früh aufgewacht und habe bemerkt, dass Gina sich nicht bewegte, sagte der Influencer, der online Zehntausende von Followern hat, gegenüber der Polizei.
Erste Untersuchungen ergaben keine äußeren Verletzungen an Ginas Körper. Als vorläufige Todesursache wurden Herz-Kreislauf-Probleme angegeben.
Freunde, die dem hübschen Model nahestanden, sollen Ivan in der Vergangenheit beschuldigt haben, sie während ihrer Beziehung körperlich misshandelt zu haben. Gina hinterlässt zwei ältere Schwestern und einen Bruder.
Pornodarstellerin Gina Lima mit nur 23 Jahren gestorben
Gina stammte ursprünglich aus der Provinzstadt Bayugan, lebte aber im bevölkerungsreichen Quezon City in der Metropolregion Manila. Sie spielte 2018 in dem romantischen Fantasyfilm "My Fairy Tail Love Story" mit und sammelte danach erste Erfahrungen als Darstellerin in erotischen Filmformaten.
Das junge Pornosternchen galt innerhalb ihres Umfeldes als vertrauenswürdig, da sie mehreren Nachwuchstalenten dabei half, ihre Karriere in der Branche zu starten. Erst im September hatte eine Schwester in den sozialen Medien geschrieben: "Ich vermisse dich, Gina Lima. Du bist die Einzige, die weit weg von uns Geschwistern lebt. Ich wünschte, du würdest auch hier in Bayugan leben. Pass immer gut auf dich auf in Manila."
Titelfoto: Instagram/ginakinslim_