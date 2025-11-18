Model im Gefühlschaos: "Als würde man ein Körperteil von sich abtrennen"

Kiel - Anfang November meldete sich Model Carina Møller-Mikkelsen (30) unter Tränen bei ihren Fans. Der Grund: Nach elf Jahren Beziehung ist ihre Partnerschaft in die Brüche gegangen.

Carina Møller-Mikkelsen (30) ist nach elf Jahren Beziehung wieder Single. © Instagram/carinamoellermikkelsen

Aktuell befindet sich die ehemalige Bodybuilderin auf Mallorca. Dort möchte sie nach der Kündigung der Wohnung in Deutschland nun erst einmal für unbestimmte Zeit zur Ruhe kommen.

Wie es ihr mit der neuen Situation aktuell gehe? "Es ist ein Auf und Ab. An manchen Tagen denke ich, ich bin okay. Und dann rumpelt dieses Gefühl ungeplant wieder über mich herein", schreibt Carina in ihrer Instagram-Story.

"Irgendwie ist es nach so einer langen Zeit, die man mit einem Menschen verbracht hat, so als würde man ein Körperteil von sich abtrennen."

Mit wem die Influencerin all die Jahre ihr Leben geteilt hat, ist übrigens nicht bekannt. So offen die frühere Bodybuilderin auch mit vielen Aspekten ihres Lebens umgeht, diesen Teil ihres Privatlebens hielt sie stets unter Verschluss.