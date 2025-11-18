Model im Gefühlschaos: "Als würde man ein Körperteil von sich abtrennen"
Kiel - Anfang November meldete sich Model Carina Møller-Mikkelsen (30) unter Tränen bei ihren Fans. Der Grund: Nach elf Jahren Beziehung ist ihre Partnerschaft in die Brüche gegangen.
Aktuell befindet sich die ehemalige Bodybuilderin auf Mallorca. Dort möchte sie nach der Kündigung der Wohnung in Deutschland nun erst einmal für unbestimmte Zeit zur Ruhe kommen.
Wie es ihr mit der neuen Situation aktuell gehe? "Es ist ein Auf und Ab. An manchen Tagen denke ich, ich bin okay. Und dann rumpelt dieses Gefühl ungeplant wieder über mich herein", schreibt Carina in ihrer Instagram-Story.
"Irgendwie ist es nach so einer langen Zeit, die man mit einem Menschen verbracht hat, so als würde man ein Körperteil von sich abtrennen."
Mit wem die Influencerin all die Jahre ihr Leben geteilt hat, ist übrigens nicht bekannt. So offen die frühere Bodybuilderin auch mit vielen Aspekten ihres Lebens umgeht, diesen Teil ihres Privatlebens hielt sie stets unter Verschluss.
Nach Trennung: Carina Møller-Mikkelsen zeigt sich optimistisch
Doch die 30-Jährige zeigt sich trotz ihrer Trauer optimistisch: "Ich höre immer wieder, es braucht Zeit. Also versuche ich geduldig zu sein und die Dinge zu fühlen und nicht wegzuschieben."
"Aktuell struggle ich damit, mein Zuhause, so wie ich es kannte, aufgegeben zu haben. Mir fehlt mein fester Safe-Space. Aber auch das ist ein Prozess und wird sich fügen", so die 30-Jährige zuversichtlich.
Ihre Familie lebt in Dänemark. Nach Dänemark zu ziehen, komme für Carina aktuell allerdings nicht infrage. Eine längere Zeit dort zu verbringen, wie sie es aktuell auch auf Mallorca macht, schließe sie jedoch nicht aus. "Das darf sich gerade alles noch finden", so die Influencerin.
Titelfoto: Instagram/carinamoellermikkelsen