Prügel-Eklat! Marc Terenzi nach Schlägerei mit Verena Kerth in Polizei-Zelle?

Hamburg - Ist ihre Skandal-Beziehung nun endgültig am Ende? Marc Terenzi (45) saß wohl in Polizeigewahrsam. Der Grund: Er soll seine Verlobte Verena Kerth (42) verprügelt haben!

Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) sollen sich in einem Hotelzimmer geschlagen haben. © Felix Hörhager/dpa

Dass die Beziehung zwischen der Moderatorin und dem Boygroup-Star alles andere als gesund ist, ist bereits bekannt. Immer wieder sorgen die beiden mit Alkohol, Drogen und angeblichen Prügel-Attacken für Schlagzeilen.

Nun hat ihre wilde Liebe offenbar einen traurigen Höhepunkt erreicht: Verena und Marc sollen sich in einem Hotelzimmer in Hamburg heftig an die Gurgel gegangen sein.

Eigentlich wollte das Paar ein lustiges Wochenende mit Freunden in der Hansestadt verbringen. Wie die Bild berichtete, begann ihre Kiez-Tour bereits am Samstagabend im Strip-Lokal "Susis Show Bar" an der Großen Freiheit.

Am Montag ging es in das noble "Fischereihafen Restaurant", wo dem Paar und ihren prominenten Begleitern reichlich Drinks serviert wurden. Anschließend zog die Meute in die "Ritze" um - und becherte weiter. Augenzeugen sprachen von "Unmengen an Gin Tonic und Kurzen", die über die Theke wanderten.

Gegen 5 Uhr morgens fuhr das Paar zurück in ihr 4-Sterne-Hotel "The George" an der Alster.