Renata Lusin will von ruhigem Wochenbett nichts wissen: "Ab nächster Woche geht das wieder"

Köln - Renata Lusin (36) ist ein echter Wirbelwind! Nur wenige Tage nach der Geburt von Töchterchen Stella ist von Erschöpfung bei der Profitänzerin keine Spur. Im Gegenteil: Renata will am liebsten gleich wieder loslegen.

Valentin Lusin (37) kämpft derzeit mit Promi-Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen (24) um den "Let's Dance"-Titel. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Sie hat mich ein bisschen ans Bett gefesselt, weil sie immer Hunger hat", verrät die Tänzerin. Wäre das nicht der Fall, hätte Renata aber wohl schon längst wieder angefangen, Sport zu machen.

Für die 36-Jährige ist die Zwangspause aber zumindest in einer Hinsicht von Vorteil, wie sie berichtet: "Also, sie hat mir wirklich geholfen, dass meine Geburtsverletzungen heilen."

Wie glücklich sie die Kleine macht, ist in den Gesichtern der beiden Sportskanonen deutlich zu sehen. "Ich bin einfach froh, dass wir diese wahnsinnige Geschichte, diese wahnsinnige Zeit, so glücklich abgeschlossen haben. Dass sie gesund rauskam, dass sie so groß ist, tapfer und so hübsch. Einfach unglaublich!", freut sich Renata.

Valentin bringt es auf den Punkt: "Man hat einfach das Gefühl: Jetzt fühle ich mich noch vollwertiger."