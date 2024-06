Emotionale Liebesbotschaft: Renata Lusin kann ihr Mama-Glück nicht fassen

Valentin (37) und Renata Lusin (36) genießen derzeit das Leben als frischgebackene Eltern der kleinen Stella. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Denn seit Ende März ist das große Glück von Renata und Ehemann Valentin Lusin (37) perfekt! Mit Töchterchen Stella ist die kleine Familie endlich komplett.

Und natürlich will so viel Glück auch mit der Welt geteilt werden. Logisch also, dass Renata ihren Fans über die sozialen Medien immer wieder süße Einblicke in das Leben als frischgebackene Mama gewährt.

Nun aber hat die 36-Jährige die bisherige Zeit mit Stella noch einmal Revue passieren lassen - und eine Botschaft an ihre Tochter verfasst, die Herzen schmelzen lässt.

"Deine Mama zu sein, ist das größte Geschenk in meinem Leben!", schreibt Renata bei Instagram zu einer Bilderstrecke, die sie freudestrahlend mit Baby Stella zeigt.