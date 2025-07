Renata Lusin bangt vor emotionaler Reise mit ihrer Familie: "Habe natürlich Angst"

Renata Lusin (38) reist im September zusammen mit Ehemann Valentin (38) und Tochter Stella (1) nach Russland. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin

Mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (38) lebt Renata bereits seit vielen Jahren in Deutschland, ehe Töchterchen Stella (1) die Familie im März 2024 komplett machte. Die kleine Tochter der beiden "Let's Dance"-Stars ist ihr ganzer Stolz - jetzt will Renata die Kleine auch endlich ihrer Familie in Russland vorstellen, wie sie am Dienstag in ihrer Story verriet.

Seit drei Jahren seien die Lusins bereits nicht mehr in ihrem Heimatland gewesen, wie Renata weiter offenbarte, das soll sich nun jedoch ändern.

"Die politische Situation [in Russland] ist katastrophal, aber ich möchte gerne meinen Opa sehen und meine Oma", erklärte die 38-Jährige, die insbesondere zu ihrem Großvater eine besondere Verbindung hat.

"Ich möchte so gerne meinem Opa Stella zeigen, er ist schon 89 [Jahre alt]", wie Renata nämlich erklärte und hinterherschob, dass es ihr Großvater war, der sie damals als junges Mädchen zum Tanzen ermutigt habe.