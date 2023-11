"Busen ist wurscht" - älter als 45 sollte sie sein: Richard "Mörtel" Lugner sucht mit 91 die große Liebe

Wien - Mit 91 Jahren will es Richard Lugner noch einmal wissen: Der berühmte Baulöwe sucht wieder einmal nach einer Frau für die schönen Stunden. Ein gar nicht mal so einfaches Unterfangen, findet der TV-Star aus Österreich. Dabei zeigt er sich bei den Kriterien für seine zukünftige Herzensdame doch so 'gnädig' ...