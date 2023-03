Eifersucht oder nur schlecht gelaunt? Darum ist Rihannas Sohn traurig ...

Sängerin Rihanna (35) hat den weinenden Gesichtsausdruck ihres Sohnes auf Instagram in einem Posting witzig verpackt. © Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Screenshot Instagram/badgalriri

"Mein Sohn, als er erfuhr, dass sein Geschwisterchen zur Oscar-Verleihung geht und nicht er", schreibt die 35-Jährige, die mit Rapper ASAP Rocky (34) zusammen ist.

Wohl eine Anspielung auf ihre erneute Schwangerschaft, die sie erst bei ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl enthüllt hat.

Zur Oscar-Verleihung am 12. März wird Rihanna somit ohne ihren Sohn, dafür aber mit ihrem ungeborenen Baby gehen.

Traurig darf er also durchaus sein. Schließlich wird ihr Kleiner nicht live miterleben können, ob die Musikerin mit "Lift Me Up" aus dem Film "Black Panther: Wakanda Forever" in der Kategorie "Bester Filmsong" ausgezeichnet wird.

Tröstende Worte kommen von ihren Followern, die vom Baby Content begeistert sind. "Süßer Kuchen", heißt es etwa von Schauspielerin Viola Davis (57). "Er ist der Süßeste", schreibt etwa Reality-Promi Malkamitu "Kam" Williams (28).