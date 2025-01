Trotz Schüssen auf Freund: Rihanna unterstützt A$AP Rocky vor Gericht

Rihanna (36) und der Rapper A$AP Rocky (36) sind seit 2020 ein Paar. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die Sängerin betrat am gestrigen Mittwoch das Gebäude in der US-Stadt Los Angeles durch einen Seiteneingang.

Wie The U.S. Sun berichtete, gelangte die 36-Jährige über einen geheimen Fahrstuhl direkt in den Gerichtssaal.

Dort nahm sie in der ersten Reihe Platz, an der Seite von Rockys Mutter und Schwester.

Der Rapper wird beschuldigt, im Jahr 2021 seinen Freund A$AP Relli mehrfach angeschossen zu haben. Er wurde wegen zweifacher Körperverletzung mit einer halbautomatischen Schusswaffe angeklagt.

Der 36-Jährige plädierte auf nicht schuldig und gab an, eine Requisitenwaffe verwendet zu haben. Ihm drohen bis zu 24 Jahre Haft. Eine Offerte, die ihm lediglich sechs Monate Gefängnis eingebracht hätte, lehnte er erst vor wenigen Tagen ab.