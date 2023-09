Sie wurde nur 28! Rihanna trauert um ihre Cousine

Superstar Rihanna (35, l.) trauert um ihre Cousine Tanella Alleyne (†28). © Montage: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa, Screenshot/Instagram/tanella_

In einem Beitrag bei Facebook hat Tanellas frühere Schule, die Graydon Sealy Secondary School, die traurige Nachricht bestätigt.

Man gebe voller Trauer den Tod der ehemaligen Schülerin bekannt, heißt es dort. "Wir sprechen ihrer Familie, ihren Freunden und Kollegen unser aufrichtiges Beileid aus. Möge ihre Seele in Frieden ruhen."

Rihanna selbst hat sich bislang noch nicht zum plötzlichen Tod ihrer Cousine geäußert, wurde nach einem Bericht der Daily Mail aber Anfang der Woche bei der Trauerfeier für die verstorbene 28-Jährige gesehen.



Die Familie der Influencerin, die bei Instagram rund 55.000 Menschen begeisterte, sei vergangenen Montag in der "St. George Parish Church" auf Barbados zusammengekommen, um gemeinsam Abschied zu nehmen.



Ganz in Weiß gekleidet erinnerten die Hinterbliebenen demnach an Tanellas "Leben voller Dankbarkeit". Die 28-Jährige habe "etwas Besonderes" an sich gehabt, sei "mutig sowie ambitioniert" und ein "Engel auf Erden" gewesen, soll Tanellas Adoptivmutter ihrer geliebten Tochter bei der bewegenden Zeremonie gedacht haben.

Woran genau die Netz-Bekanntheit starb, ist nicht bekannt. Laut Daily Mail sollen Ärzte vor ihrem Tod bei einer CT-Untersuchung jedoch einen "schwarzen Fleck" entdeckt haben.