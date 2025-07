Dabei sollte er der Mann fürs Leben sein: Alles wieder vorbei bei Iris Klein und ihrem Stefan?

Worms - Iris Klein (58) war sich so sicher: Mit Stefan Braun (48) glaubte sie, endlich den Mann für den Rest ihres Lebens gefunden zu haben. Über ein Jahr galten die beiden als unzertrennlich. Doch nun der Schock für alle Fans des Reality-Sternchens - auf Instagram fehlt plötzlich jegliche Spur der unzähligen gemeinsamen Bilder der beiden.

Alles in Kürze

Stefan Braun (48) und Iris Klein (58) machten ihre Liebe vor eineinhalb Jahren öffentlich. © Instagram/iris_klein_mama_

Vor mehr als eineinhalb Jahren hatten Iris und ihr zehn Jahre jüngerer (Ex-?) Partner sich via Facebook kennengelernt, seit Februar 2024 postete und berichtete die Influencerin stolz von dem neuen Mann in ihrem Leben, stellte ihn auch ihren berühmten Töchtern Jenny Frankhauser (32) und Daniela Katzenberger (38) vor.

Im Dauerstreit mit Ex-Partner Peter Klein (58) war Stefan Braun zu ihrem Fels in der Brandung geworden. Doch nun stehen alle Zeichen auf Trennung!

Nicht nur die vielen Pärchen-Bilder von der 58-Jährigen und ihrem Verlobten sind aus dem Netz verschwunden. Ein weiteres Indiz für ein plötzliches Liebes-Aus: Die beiden folgen sich auch nicht mehr auf Instagram!

Das gemeinsame Management sagte gegenüber der Bildzeitung zu den Trennungsgerüchten lediglich: "Kein Kommentar." Auf Insta schrieb Iris: "Ich habe gelernt, wer einen Platz an meinem Tisch verdient. Und wer dort nie wieder sitzen wird." Ein Schuss Richtung Peter oder Stefan?