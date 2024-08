Polizei-Ärger: Millionär Robert Geiss rechnet nach Protz-Vorfall mit Deutschland ab!

Ein Protz-Moment mit einem Lamborghini ruft in Essen die Polizei auf den Plan. Grund genug für Robert Geiss, um mit seiner alten Heimat Deutschland abzurechnen.

Von Frederick Rook

Essen - Aufgrund von Geschäftsterminen war Robert Geiss (60) jüngst mal wieder einige Tage in Deutschland unterwegs. In der Ruhrmetropole Essen kam es in seinem Beisein zu einem Polizeieinsatz, welcher den Multimillionär mächtig auf die Palme brachte!

Robert Geiss (60) ist nach einem Polizeieinsatz in Essen nicht gut auf die deutschen Sicherheitsbehörden zu sprechen. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots) Auslöser des Trubels war ein lilafarbener Luxus-Lamborghini, der mitten in der Stadt auf dem Gehweg verweilte. Ein Umstand, der in Roberts Wahl-Heimat Monaco wohl nicht weiter aufgefallen wäre. Dort gehört so etwas wohl zum Alltag. In diesem Fall versammelten sich allerdings etliche Schaulustige rund um den Sportflitzer, um mit ihren Handys einige Videos und Schnappschüsse zu machen. So auch der 60-Jährige. "Ja, endlich mal ein anständiges Auto", schwärmt Robert auf Instagram. Seine Wortwahl im Rahmen des kurzen Clips klingt jedoch weitaus weniger erfreut. Ganz im Gegenteil: "Was passiert in Deutschland: Die Polizei kommt und wir müssen wegfahren", poltert der Millionär gegen die hiesigen Sicherheitsbehörden. Robert Geiss Sturm verwüstet "Villa Geissini": Da legt sogar TV-Millionär Robert selbst Hand an Irgendwie war der Protz-Moment wohl ausgeartet. Denn nicht etwa das Ordnungsamt oder eine Politesse verwies den Lambo des Gehwegs, wie Robert weiter berichtet, sondern "da kommt die Polizei mit ganzem Mannschaftsaufgebot".

Robert Geiss wütet über Polizeieinsatz: "Das ist typisch Deutschland!"