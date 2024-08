Sturm verwüstet "Villa Geissini": Da legt sogar TV-Millionär Robert selbst Hand an

Der Grund: Das Bocciafeld der "Villa Geissini" ist übersät mit abertausenden Piniennadeln. An eine Partie des beliebten Ballspiels ist so natürlich nicht zu denken.

Vor dem Spaß kommt die Arbeit - auch bei Millionärsfamilie Geiss. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

"Das ist so, wie wenn du in Kitzbühel Schneefall hast den ganzen Tag. So kommen hier die Pinien runter. Guck dir das mal an, was das für Mengen sind!", urteilt Robert, der zum Schluss kommt: "Jetzt ist Aufräumen angesagt."

Doch wer glaubt, dass der 60-Jährige dafür extra Personal einfliegen lässt, der irrt! Denn Robert legt selbst Hand an, greift zum Fächerbesen und kehrt in mühsamer Handarbeit die Piniennadeln auf.

Sein nüchternes Fazit: "Es geht auf jeden Fall zügig - aber es sind natürlich riesige Mengen." Dennoch ist er am Ende zufrieden: "Jetzt können wir wieder spielen, jetzt läuft es."