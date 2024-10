Kaisermania 2025: Deshalb muss Schlager-Star länger Pause zwischen den Konzerten machen

Dresden - Nach der Tour ist vor der Tour! Auch im kommenden Jahr wird Roland Kaiser (72) wieder durch Deutschland reisen. In Dresden steht die Kaisermania 2025 als großes Highlight an. Dabei müssen sich Fans auf eine wichtige Änderung gefasst machen.

Roland Kaiser (72) ist auch 2025 wieder in Dresden am Start - dieses Mal mit einer längeren Pause zwischen den Konzert-Wochenenden. © Eric Münch

Wie der Schlager-Star über seine Facebook-Seite mitteilte, haben ihn schon zahlreiche Fragen zum kommenden Großevent am Elbufer erreicht.

"Natürlich findet die Kaisermania auch im Jahr 2025 statt", schrieb er. Als Termine seien der 25. und 26. Juli sowie der 8. und 9. August eingeplant.

Dies dürfte so manchem Fan ungewöhnlich vorkommen. Schließlich finden die Konzerte normalerweise an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt.

Zur verlängerten Pause erklärt Roland Kaiser: "2025 finden in Dresden 'The Finals' statt, mehrere Deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten an einem Wochenende. Deshalb führen wir auf Wunsch der Stadt Dresden, das 2. Wochenende eine Woche später durch."