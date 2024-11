Datum steht fest: Wann der Ticketvorverkauf für die Kaisermania 2025 startet!

Dresden - Ich glaub' es geht schon wieder los! Der Ticketvorverkauf für die Dresdner Konzerte von Schlagerstar Roland Kaiser (72) startet noch in dieser Woche. Auch 2025 will der Musiker wieder für seine "Kaisermania" auf der Bühne der Elbflorenz stehen - mit einer Ausnahme!

Auch 2025 will Roland Kaiser (72) seine Fans in Dresden mit Konzerten verzaubern. © Eric Münch

Im nächsten Sommer pilgern wieder fast 50.000 Menschen nach Dresden. Grund ist kein Geringerer als der Schlagersänger Roland Kaiser.

Am 25. und 26. Juli 2025 sowie am 8. und 9. August 2025 dürfen sich Fans wieder auf den 72-Jährigen, die beliebten Hits und seine Band am Elbufer der Landeshauptstadt freuen.

Der Vorverkauf für das bekannte Kult-Event beginnt am 8. November 2024 ab 10 Uhr exklusiv über Eventim.

"Ich möchte die Menschen, die meine Konzerte besuchen, bestmöglich unterhalten und ihnen einen schönen Abend bereiten", wird der Schlagerstar in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich kann mich glücklich schätzen, dass so viele Menschen meine Live-Shows sehen möchten." Für die Fans wolle der 72-Jährige nur das "Beste" auf die Bühne bringen.