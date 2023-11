"Kaisermania": Ab heute gibt's die Konzertkarten!

Dresden - Am heutigen Mittwoch bloß nicht verpassen: Punkt 10 Uhr startet der Vorverkauf für die Kaisermania-Konzerte 2024 in Dresden .

Roland Kaiser (71) feiert 2024 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. © DPA/Robert Michael

Deshalb: Finger im Anschlag und Beruhigungstee neben der Tastatur platzieren. Denn die knapp 50.000 Konzertkarten gibt es exklusiv nur online unter: eventim.de - und für die diesjährige Kaisermania waren sie nach wenigen Minuten ausverkauft!



Sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert Kultsänger Roland Kaiser (71) mit vier Konzerten am 26./27. Juli und am 2./3. August bei den Filmnächten am Elbufer.

Um Fans vor Zweitmarktanbietern und unseriösen Angeboten zu schützen, werden die Tickets ausschließlich personalisiert verkauft. Sie sind auf vier Tickets pro Käufer und Termin begrenzt.

Die Frage aber ist: Was wird ein Ticket 2024 kosten? In diesem Jahr waren es 95/99 Euro, rund zehn Euro mehr als 2022.

Damit wird ein Kartenpreis von mehr als 100 Euro wahrscheinlich. Semmel Concerts ließ eine entsprechende Anfrage unbeantwortet.