Rolis Kinder vermarkten des Kaisers neue Kleider

06.08.2025

Von Katrin Koch

Dresden - Auf der Bühne feiert der Vater seit 50 Jahren gigantische Erfolge. Tausende Fans werden bei der Kaisermania am 8. und 9. August am Dresdner Elbufer in seine Hits einstimmen. Leiser, hinter den Kulissen, wirbeln die Kinder. Bei Kultsänger Roland Kaiser (73) sorgt die ganze Familie dafür, dass Schlagerfans glücklich sind.

Alles in Kürze Roland Kaisers Kinder vermarkten dessen Merchandise

Söhne Jan und Tim sowie Tochter Annalena gründeten 2024 StarMerch GmbH

Hochwertige Souvenirs sollen emotionale Ankerpunkte schaffen

T-Shirts und andere Artikel werden in Europa gefertigt

Neue Fanartikel wie ein Klemmbaustein-Set kommen hinzu Mehr anzeigen Die Söhne Tim (37, l.) und Jan Keiler (29, r.) präsentieren mit ihrem Vater Roland Kaiser (73) das neue Kaiser-Mosaik aus Klemmbausteinen. © StarMerch Denn Kaisers Söhne Jan (29) und Tim (37) sowie Tochter Annalena (26) kümmern sich in der 2024 gegründeten StarMerch GmbH um hochwertige und moderne Kaiser-Souvenirs. "Wir wollen nicht einfach T-Shirts oder Tassen im Onlineshop oder vor Ort verkaufen. Wir wollen emotionale Ankerpunkte schaffen, damit sich die Fans noch lange an ihr Kaiser-Livekonzert erinnern", erklärt Jan Keiler. "Die Qualität, die unser Vater mit seiner Band auf der Bühne liefert, soll sich auch im Merchandising widerspiegeln." Deshalb werden die T-Shirts (40 Euro) in Europa gefertigt und bestehen aus 100 Prozent Baumwolle. Roland Kaiser Es geht schon wieder los ... Roland Kaiser will Dresdner Elbufer erobern Roland Kaiser Kaiser-Kekse kaufen und Gutes tun "Allein von den jährlichen Kaisermania-Shirts verkaufen wir planmäßig zwischen 700 und 1000 Stück", freut sich Keiler. Dauerbrenner sind auch Shirts mit Titeln von Kaisers Superhits wie "Warum hast du nicht Nein gesagt" oder "Ich glaub', es geht schon wieder los", sowie die pinkfarbenen Leuchtkronen. "Solche Klassiker müssen einfach sein. Die Fans würden diese Produkte vermissen, wenn wir sie aus dem Sortiment nehmen würden." Das ist neu bei den Merchandise-Artikeln Ende Juli war Kaisermania-Auftakt in Dresden. Bald geht es weiter. © Sebastian Kahnert/dpa Gehört seit Jahren zu den Klassikern der Fanartikel: die pinkfarbene Kaiser-Krone. © StarMerch Das aktuelle T-Shirt für die Kaisermania 2025. © StarMerch Doch neue, frische Fanartikel kommen hinzu. "Papa lässt uns dabei freie Hand. Nur gut muss es sein. Er wird in alles eingebunden, sieht alles vorab und könnte sein Veto einlegen" – hat er aber noch nicht. Brandneu ist ein Klemmbaustein-Set von der Berliner Firma Bryx. Alle auf 2000 Stück limitierten Baukästen (189 Euro) hat Kaiser selbst signiert – die Idee hat ihn begeistert. Fans können aus 6617 Mosaiksteinen ein Porträt ihres Idols vom neuen Album zusammensetzen. "Die Bauzeit beträgt etwa zehn Stunden – Fans könnten sich dabei auf eine musikalische Zeitreise begeben und die Hits meines Vaters hören", wünscht sich Jan Keiler. Roland Kaiser Kommentar zur Kaisermania: Es brennt noch Licht Roland Kaiser Ex-Frau blickt traurig zurück: Leben von Roland Kaiser besteht "nur aus Auftritten" Er selbst hat seinen Vater in diesem Jahr schon auf 30 Konzerte begleitet. "Natürlich war ich beim ersten Kaisermania-Wochenende in Dresden. Ich höre die Musik meines Vaters wirklich gern, ich bin ja mit ihr aufgewachsen." Einen Song mag Jan besonders: "Was aus euch wird" – kein Wunder: Roland Kaiser hat ihn seinen Kindern gewidmet. Und die geben ordentlich Gas – StarMerch betreut seit drei Monaten auch Mickie Krause (55) und die "Schlagernacht des Jahres".

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, StarMerch