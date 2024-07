Der Kaiser ist zurück! Dresden feiert seinen Roli

Dresden - Seit Wochen schon ist Roland Kaiser (72) in der ganzen Republik unterwegs, füllt mit seiner Tour zum 50. Bühnenjubiläum ganze Stadien. Doch ein Event toppt alles - die Kaisermania am Elbufer. Am Freitag hatte das Warten ein Ende. Der Kaiser kam, als der Nieselregen des Tages sich längst verzogen hatte - und brachte Dresden zum Kochen...