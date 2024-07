Roland Kaiser in Dresden: Hier könnt Ihr die Kaisermania kostenlos hören!

Roland Kaiser (72) spielt ab Freitag vier Konzerte in Dresden. © dpa/Matthias Rietschel

Wer keine Karten für die vier Kult-Konzerte von Roland Kaiser (72) ergattern konnte, bekommt eine neue Chance.

Die "Weiße Flotte" lädt aufs "KaiserDeck" ihres Salonschiffes "Gräfin Cosel" ein. Das im Winter erneuerte Motorschiff verlässt an den Konzertabenden seine Stamm-Anlegestelle und "parkt" am 26./27. Juli sowie am 2./3. August am Anleger 3, gegenüber des Konzertgeländes, gleich neben dem Biergarten der Flotte.

Jeweils von 17 bis 23 Uhr wird das Sonnendeck des Schiffs zur "Kaisermania Chillout-Oase".

So können Fans den Kaiser zwar nicht sehen, aber vom anderen Elbufer aus mitfeiern.