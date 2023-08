Roland Kaiser privat wie nie: Hier chillt er mit seinen Kindern und Enkeln

Münster - Grüße aus dem heimischen Garten hat Roland Kaiser (71) nun seinen Fans gesendet. Dabei zeigte sich der Schlagersänger so privat wie nie und gab süße Einblicke in sein Familienleben.

Enkelin Mia hat ihren Opa Roland Kaiser (71) voll im Griff. (rechtes Bild) Der Sänger traf sich in seiner Auszeit mit Sohn Jan (27, v.l.), Kumpel Thomas Hagedorn (52) und Stiefsohn Tim, dem Sohn seiner Frau Silvia aus erster Ehe. © Screenshot/Instagram/rolandkaiseroffiziell

Kaiser hat gerade eine kleine Tour-Pause gemacht. "So konnte ich die freie Zeit mit meinen Söhnen Tim und Jan, Tims Frau Annika, meinen beiden Enkelkindern Mia und Mats sowie meinem guten Freund Thomas Hagedorn genießen", schrieb der "Santa Maria"-Interpret auf Instagram zu einer Bildergalerie.



Seine Follower sind vor allem von einem Schnappschuss begeistert. Auf dem ist Enkelin Mia zu sehen.

Die Kleine sitzt auf dem Schoß ihres berühmten Opas und zerknautscht sein Gesicht. Ein weiteres Foto zeigt das Mädchen mit ihrem Bruder Mats und Papa Tim.

Die Auszeit scheint dem Sänger sichtlich gutgetan zu haben. "Die Batterien sind wieder aufgeladen und nun freue mich auf zwei Konzerte am Samstag und Sonntag auf der Waldbühne in Berlin mit Euch", wandte er sich abschließend direkt an seine Fans.