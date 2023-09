Romina Palm offen wie nie: Ab dann ging es mit ihrer Essstörung los

Köln - Kurz nach ihrer Teilnahme bei " Germany's Next Topmodel " machte Model Romina Palm (24) bekannt, dass sie an einer Essstörung leide. Nun hat sie auch bekannt gegeben, wann es mit der Krankheit losging.

So sei sie dann schlussendlich auch in den Kreislauf der Essstörung gekommen. Daher habe sie angefangen weniger zu Essen."Hinzukommt, dass ich noch super viel Sport gemacht habe und mein Ziel war es möglichst schnell, möglich viel abzunehmen."

Das Model leidet seit Jahren an einer Essstörung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/rominapalm

Sie sei dann auch zu dem Casting gegangen und habe dort auch positive Bestätigung bekommen. "Ich hab mich richtig wohlgefühlt und auch, da ich zu dem Zeitpunkt schon bisschen was abgenommen hab, auch sehr wohl in meinem Körper."

Um dann aus dem Ganzen noch das bestmögliche herauszuholen, müsse sie noch mehr Gas geben. "Also war mein Ziel, noch mehr abnehmen", erklärt das Model und führt aus: "Damit fingen dann auch die ersten Fressattacken an und auch der ewige Kreislauf, der sich bis heute noch durchzieht."

Doch schon vor der Teilnahme bei der ProSieben-Show habe sie eine herbe Enttäuschung erlebt, als sie sich bei einer Modelagentur vorstellte. "Dann wurde mir gesagt, dass ich weder curvy bin, noch skinny. Also irgendwie in between. Und das ist halt gerade in der Modelwelt nicht gefragt", erklärte Romina.

Es würde ihnen leidtun aber sie müsse sich für eins entscheiden und dann könne man gerne schauen, wo die Reise hinführen wird. "Und das ist so ein Satz, der bis heute noch in mir drin ist, weil ich sah komplett normal aus."

Deshalb habe sie sich gefragt, was nicht mit ihr stimme und was an ihr falsch wäre.