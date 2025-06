Vor laufender Kamera fremdgegangen: Jetzt trifft Jeremy auf Temptation-Verführer

Bei Temptation Island trennte sich Jeremy von seiner Freundin Raffaela. Doch wie stehen die beiden heute zueinander? © Screenshot/RTL+

Nachdem sie ihn betrogen hatte, war erstmal Funkstille, erzählt Jeremy in der neuesten Podcast-Folge von "Aftershow - der Reality TV Podcast" von RTL+.

Später hätten sie sich doch noch ausgesprochen und Zeit miteinander verbracht, um die Trennung zu bewältigen, so der 26-Jährige.

"Raffa hatte das auf 'ne ganz andere Weise wie ich verarbeitet", berichtet er. Während er die ganze Zeit unterwegs war, hätte sie sich intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt.

Zwar seien die beiden nicht mehr zusammen, doch aktuell date Jeremy auch keine anderen Frauen. Zuerst möchte er das Verhältnis mit seiner Ex-Freundin klären und schauen, wie sich die Situation entwickelt.

"Ich hab, was Beziehungen angeht, ein paar Sachen für mich erkannt. Was willst du? Was willst du nicht?" Auf Marvins Frage, was er denn will, meint er: "Ich kann nicht mit sowas Toxischem, was wir dann hatten. Ich brauche was Ruhigeres. "

Raffaela hingegen, deutete im vorherigen Podcast mit Mitkandidatin Natalie an, dass die beiden sogar fast wieder zusammen seien.

Ob sie tatsächlich erneut zueinanderfinden oder endgültig getrennte Wege gehen, bleibt offen.