Sabrina Setlur verwandelt sich in "Barbie": Nicht alle Fans sind amüsiert

Frankfurt am Main - Der "Barbie"-Film mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) hat irgendwie die ganze Welt in einen rosaroten Rausch gestürzt. Auch Sabrina Setlur (49) hat sich jetzt davon offensichtlich anstecken lassen.

Da hatte Sabrina Setlur (49) am Wochenende ein bisschen vor sich hin gedaddelt und ihre "Barbie"-Modelle dann mit der Community geteilt. © Jörg Carstensen/dpa

Über eine Milliarde Dollar hat die Verfilmung der berühmten Puppe aus dem Hause des US-Spielzeuggiganten Mattel bereits weltweit in die Kinokassen gespült. Alleine in Deutschland sahen den Film bislang mehr als zwei Millionen Menschen.

Und ein Ende des Hypes ist noch lange nicht in Sicht. Zu den witzigen Nebeneffekten des "Barbie"-Booms gehört zum Beispiel auch, dass man sich selbst über die Webseite "BairBie.me" in eine "Barbie"-Puppe - oder eben in ihr männliches Pendant "Ken" verwandeln kann.

Ersteres hat nun die frühere Nummer-eins-Rapperin Sabrina Setlur ("Du liebst mich nicht") getan - mit einigen durchaus ansehnlichen Ergebnissen.

Dazu setzte Sabrina den Hashtag #sundayfunday - also "SonntagSpaßtag" - mit einem Tränen lachenden Smiley und dem bekannten peinlich berührten Äffchen.

Da hatte die Frankfurter Musikerin wohl am Sonntag bei dem schlechten Regenwetter ein bisschen Langeweile verspürt, vor sich hin gedaddelt und ihre "Barbie"-Kreationen schließlich mit ihrer Community auf Instagram geteilt.