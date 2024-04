Star-Sängerin Kim Petras am Boden zerstört: "Musste diese schwere Entscheidung treffen!"

Die Sängerin Kim Petras (31) wird im Sommer nicht auftreten können. (Archivbild) © Charles Sykes/Invision/AP/dpa

"Ich bin am Boden zerstört, weil ich das schreiben muss", heißt es in der Instagram-Story der 31-Jährigen vom Mittwochabend.

Darin teilte die "Unholy"-Sängerin ihren eine Million Followern mit, dass sie wegen "gesundheitlichen Problemen" sämtliche Festival-Auftritte im Sommer absagen müsse.

"Auf ärztlichen Rat hin musste ich diese schwere Entscheidung treffen", erklärte die gebürtige Kölnerin. Nähere Details zu ihrer Gesundheit nannte sie nicht.

Petras' nächste Auftritte hätten ihrer Website zufolge in Barcelona (30. Mai, Primavera Sound 2024), in London (1. Juni, Mighty Hoopla), in Porto (6. Juni, Primavera Porto) sowie in Seattle (19. Juli, Capitol Hill Block Party) stattgefunden.

Ihren Fans verspricht die Künstlerin derweil Wiedergutmachung: "Ich liebe euch so sehr und ich werde es wiedergutmachen und sehr bald besser denn je zurückkehren."