Samantha Abdul blickt auf emotionale Zeit zurück: "Ich habe mich stark verändert"

Hamburg - Sie war lange still, hat sich angepasst, zurückgenommen. Doch dann die Einsicht: Schluss mit dem ständigen Verbiegen für andere. In einem emotionalen Statement spricht die Ex-" Bachelor "-Kandidatin Samantha Abdul (35) jetzt über den Weg zurück zu sich selbst.

Samantha Abdul (35) teilt Tipps zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstfindung mit ihren Fans auf Instagram. © Bildmontage: Screenshots Instagram/samanthanaelj

"Lasst uns über ein Thema sprechen. Ich glaube, dass viele, die das sehen, die mich kennen und die mir folgen, genau das gleiche Problem haben", kündigt die Influencerin zu Beginn ihres Videos auf Instagram an.

Es geht um das Gefühl, "zu viel" zu sein. Ein Gefühl, das die Mutter eines siebenjährigen Sohnes lange begleitet hat.

Ihre Art, ihr Aussehen, ihre Wortwahl, all das habe die 35-Jährige früher hinterfragt und an sich selbst kritisiert. "Ich habe mich stark verändert, um mich irgendwie anzupassen, um Leuten zu gefallen, irgendwo dazuzugehören, auch in dieser Social-Media-Welt", beichtet die Influencerin.

Doch heute sieht Samantha das Ganze mit anderen Augen. Mit der Zeit habe die junge Mutter erkannt, dass es nicht darum gehe, allen zu gefallen. "Du bist so wie du bist voll ok. Die richtigen Menschen nehmen dich genau so, wie du bist – aber du kannst das nicht von jedem verlangen", appelliert die Blondine.