Samira Yavuz trennt sich von Ehemann Serkan! "Mein Leben steht gerade kopf"

Samira Yavuz und Ehemann Serkan (beide 31) haben zwei gemeinsame Töchter. © Instagram/samirayasminleila

In ihrer Instagram-Story setzte die 31-Jährige am Donnerstagmittag ein knappes Statement ab, nachdem sie in den vergangenen Tagen offensichtlich unzählige Nachrichten von besorgten Fans erreicht hatten.

"Ich weiß, ich war die letzten Tage komplett abgetaucht und es tut mir leid, wenn sich jemand Sorgen gemacht hat", erklärte sie zunächst, ehe sie offenbarte: "Mein Leben steht gerade kopf."

So erklärte die Regensburgerin, dass sie sich von Serkan getrennt habe und damit "noch mitten im Gefühlschaos stecke".

Gründe für das Liebes-Aus benannte Samira dabei nicht, räumte aber ein, "immer noch nicht zu wissen, wie ihr geschehe". "Und vor allem, wie ich hierher zurückfinden soll. Aber ich mache das Schritt für Schritt", erklärte die 31-Jährige.