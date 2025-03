Eckart von Hirschhausen bezeichnet Deutsche bei Maischberger als "schlechte Pinguine"

Berlin - In der ARD-Talkshow "maischberger" hat Ex-Kabarettist Eckart von Hirschhausen (57) die Schwarmintelligenz der Deutschen infrage gestellt.

Eckart von Hirschhausen (57) findet, dass man sich bei den Pinguinen zur Verbesserung des eigenen Lebens etwas abgucken könne. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir Deutschen wären wahrscheinlich die schlechtesten Pinguine", sagte von Hirschhausen am Mittwochabend im Gespräch mit Moderatorin Sandra Maischberger (58). Doch was will uns der bekannte Arzt und Wissenschaftsjournalist damit sagen?

Zunächst verwies der 57-Jährige darauf, wie es den watschelnden Antarktisbewohnern gelingt, bei eisigen Temperaturen zu überleben: Die Pinguine stellen sich dicht an dicht gemeinsam hin und formieren einen der Kälte trotzenden Haufen. Einen Anführer benötigen die Tiere für ihr gemeinsames Handeln nicht, lediglich ihre Schwarmintelligenz.

Dass auch die Deutschen ein solches Verhalten für das gemeinsame Überleben an den Tag legen würden, könne von Hirschhausen dagegen nicht sehen: "Wir würden sagen: 'Neben dem möchte ich nicht stehen', 'Ich war gestern schon vorne' oder 'Lass mich mal in die Mitte.'"

Hierbei ist anzumerken, dass die Pinguin-Debatte bei "maischberger" nicht von ungefähr kam, schließlich befasst sich der gebürtige Frankfurter in seinem neuesten Buch mit dem Titel "Der Pinguin, der fliegen lernte" ausgiebig damit, Merkmale aus dem Leben des flugunfähigen Vogels auf den Menschen zu übertragen.

Als die Moderatorin das Werk zur Sprache brachte, nahm von Hirschhausen die Möglichkeit für ein bisschen Eigenwerbung dankend an.