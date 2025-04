Comedian Dieter Nuhr packt brisante Story aus: Freund zahlt Schutzgeld an Migranten-Kinder

Berlin - Comedian Dieter Nuhr (64) hat in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger (58) eine schockierende Geschichte aus seinem privaten Umfeld preisgegeben.

Comedian Dieter Nuhr (64) hat in seinem Umfeld Freunde, deren Kinder offenbar schwer unter ihren ausländischen Mitschülern zu leiden haben. (Archivbild) © David Young/dpa

"Ein Freund von mir zahlt Schutzgeld an Leute in der Klasse seines Sohnes, damit sie ihn auf dem Schulweg nicht angreifen", sagte Nuhr am Mittwochabend bei "maischberger".

Diese harte Realität aus dem Leben seines Freundes erzählte der 64-Jährige nicht nur zum Spaß, sondern im Rahmen einer emotionalen Debatte rund um das Thema Migration. Nuhr packte gar noch eine Schippe drauf.

Er habe noch einen weiteren Freund, dessen Tochter sich nicht mehr traue, mit "kurzem Röckchen" in die Schule zu gehen, weil sie Angst davor habe, "als Schlampe zum Freiwild" zu werden.

Während der Nachwuchs seiner Freunde offenbar schwer unter Migranten-Kindern in der Schule zu leiden habe, betonte Nuhr, dass dies "reale Sorgen" der Bürger seien - nicht nur von "Rechten". Auf der Gegenseite täten ihm jene "wunderbar integrierten" Menschen leid, welche die Fehltritte ihrer Mit-Migranten in einer undifferenzierten Debatte austragen müssten.

Dass die neue Schwarz-Rot-Regierung um Friedrich Merz (69, CDU) diese Probleme lösen könne, sehe Nuhr dabei nicht.