Calvin Kleinen und Sandra Sicora bestätigen Liebes-Gerüchte: Sie suchen sogar schon eine Wohnung

Aktuell startet der Reality-Casanova als Partysänger am Ballermann durch. © Instagram/calvinkleinen (Screenshot)

Was er an der 32-Jährigen so toll findet? Das weiß der amtierende "Kampf der Realitystars"-Sieger ganz genau: "Ich bin ja eigentlich so ein richtiger Partytyp, habe aber auch eine romantische Seite. Die hat Sandra in mir geweckt! Mit ihr kannst du wirklich was anfangen - in allen Belangen!"

Beispielsweise würde sie ihm schon jetzt den Rücken stärken und ihn unterstützen. "Sie ist der Wahnsinn", meint Calvin daher. Zumal es sich für ihn "ziemlich gut" anfühle, endlich wieder Zweisamkeit und Nähe zuzulassen.

Und Sandra? Auch die äußert sich zu den Gerüchten und verrät: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch!"

Gleichzeitig macht sie dem Casanova, der zuletzt in der RTL-Show "Ex on the Beach" heftig mit den anderen Kandidatinnen geflirtet hat, eine deutliche Ansage: "Ich habe mich ausgetobt und meinen Spaß gehabt. Jetzt bin ich bereit für etwas Festes!"