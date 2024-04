Sara Kulka über ihre Zeit bei GNTM: "Ich wusste, ich werde kein Model"

Sara Kulka hat im Jahr 2012 an "Germany's Next Topmodel" teilgenommen - nun verriet die Influencerin, dass damals nicht alles so gewesen sei, wie es scheint ...

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Sara Kulka (33) hat im Jahr 2012 an der siebten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teilgenommen und erreichte am Ende den fünften Platz. Nun verriet die Influencerin, dass damals nicht alles so gewesen sei, wie es scheint ...

Sara Kulka (33) wurde bei Instagram zu ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" befragt. © Montage: Instagram/sarakulka_ Bei Instagram startete die 33-Jährige eine Fragerunde - dabei wollte ein User wissen: "Warum warst du so übertrieben aufgekratzt bei GNTM?" [Rechtschreibung und Grammatik aller Zitate angepasst, Anm. d. Red.] Die klare Antwort der damaligen Kandidatin: "Weil ich auffallen wollte, da ich wusste, ich werde kein Model, aber ich dachte, meine Chancen stehen besser, in irgendwelchen Trash-Formaten präsent zu sein." Diese Taktik scheint aufgegangen zu sein, nahm sie doch unter anderem an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Sara Kulka Sara Kulka wollte als Schauspielerin Karriere machen: "Sollte eine drogensüchtige Prostituierte spielen" Aber ihre Antwort führt noch weiter: "Wenn du mich 24 Stunden beobachten könntest, würdest du dennoch viele Parallelen finden." So sei das TV-Gesicht auch in der Realität verpeilt, verspreche sich häufig und sei sehr sarkastisch. "Ich fange aus dem Nichts an, komische Geräusche zu machen, oder singe Opern", erklärt sie. "Das alles ist ein Teil von mir und wird es immer bleiben."

Sara Kulka: "War teilweise die Mama dort"