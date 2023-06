Hochschwangere Sarafina Wollny noch immer in der Türkei: Wo wird das Baby zur Welt kommen?

Türkei - Sarafina Wollny (27) ist mittlerweile hochschwanger und erwartet schon in Kürze ihr drittes Kind. Eine Frage beschäftigt die Fans der TV-Bekanntheit dabei jedoch besonders.

Wo wird Sarafina das Baby bekommen - in Deutschland oder in der Türkei?

Neben mehreren Tausend "Likes", die Sarafina für den Schnappschuss kassierte, sammelten sich auch etliche Kommentare an, in denen es vorrangig um ein Thema ging:

"35. Schwangerschaftswoche. Wir freuen uns so sehr auf unser drittes Wunder", schrieb die 27-Jährige in der Bildunterschrift und zeigte, wie groß ihre Kugel inzwischen geworden ist.

Am Dienstag überraschte die TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") ihre Fans dann zusätzlich mit einer neuen Aufnahme ihres kugelrunden Babybauchs, die sie auf ihrem Kanal geteilt hatte.

Das bekommen ihre mehr als 600.000 Instagram-Fans regelmäßig in den Storys der baldigen Dreifach-Mama zu Gesicht, in denen Sarafina ihrer Community (neben jeder Menge Werbung) kleine Alltags-Updates gibt.

Seit einigen Wochen lässt es sich Sarafina nun schon gemeinsam mit Ehemann Peter (29), den Zwillingen Casey und Emory (2) sowie weiteren Familienmitgliedern des Wollny-Clans in der Türkei gutgehen und genießt die Zeit dort in vollen Zügen.

Sarafina Wollny und ihre Liebsten könnten schon bald zurück nach Deutschland reisen. © instagram/sarafina_wollny

Diese Frage hatte die Fans der Wollny-Tochter schon vor einigen Wochen brennend interessiert, woraufhin Sarafina damals in einer Fragerunde verriet, dass sie das Kind in Deutschland entbinden werde. Doch bleibt es bei der Planung?

Inzwischen bleiben der Zwillings-Mama nämlich nur noch wenige Wochen bis zum geplanten Kaiserschnitt, der Ende Juli stattfinden soll, wie sie ebenfalls schon verraten hatte.

So spekulierten etliche Follower unter Sarafinas jüngstem Beitrag, wann die 27-Jährige wohl ihre Koffer packen wird. "Sie wird bald losmüssen, die Airlines haben ja alle ihre Vorgaben", hieß es unter anderem.

Die baldige dreifache Mutter ging zwar (wie gewohnt) nicht auf die Fragen ihrer Follower ein, doch in der Tat bleibt der Hochschwangeren nun nicht mehr viel Zeit, wenn sie ihr Baby in Deutschland zur Welt bringen will.

Die meisten Fluglinien nehmen werdende Mamas nämlich nur bis zur 35. oder 36. Schwangerschaftswoche mit, um das Risiko einer ungeplanten Geburt hoch über den Wolken zu vermeiden.

Demnach könnten Sarafina und ihre Liebsten schon demnächst ins heimische Hückelhoven zurückkehren.