Sarafina Wollny bricht endlich ihr Schweigen: Darum kam Hope in der Türkei zur Welt!

"Ich würde es schon gerne hier machen, weil guck mal, im Sommer sind alle hier in der Türkei. Und wir wären mit den Jungs dann in Deutschland ab Ende Mai", offenbart die 28-Jährige im Gespräch mit Ehemann Peter.

In den neuen Folgen der Familien-Doku wird die Debatte um das Geburtsland tatsächlich zum Thema. Die Dreharbeiten liegen bekanntermaßen bereits einige Monate zurück und Sarafina fiebert noch immer der Geburt entgegen.

Während ihrer Schwangerschaft hatte Sarafina betont, ihren Nachwuchs in Deutschland zur Welt bringen zu wollen. Gerade das Vertrauen in die hiesigen Ärzte, die zwei Jahre zuvor das Leben ihrer Jungs gerettet hatten, sprach dafür. Es kam anders!

Auf Instagram hält die stolze Mama ihre Fans stets über die Entwicklung der neuen Erdenbürgerin auf dem Laufenden. Eine Frage blieb trotz zahlreicher Fragerunden aber bis dato unbeantwortet: Fand die Entbindung wirklich in der Türkei statt?

Am 23. Juli durften der TV-Star (" Die Wollnys ") und ihr Ehemann Peter (30) die kleine Hope Angel Silvia im Kreise der Kult-Großfamilie willkommen heißen. Für das Paar ist es nach den Zwillingen Casey und Emory (beide 2) bereits das dritte Kind.

Die Zwillinge Casey und Emory wurden im Mai 2021 in Deutschland geboren, die Entbindung ihrer Schwester ging dagegen in der Türkei vonstatten. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

Die Gründe liegen aus ihrer Sicht klar auf der Hand. Weil der Entbindungstermin in den Sommerferien liegt und die meisten Familienmitglieder zu diesem Zeitpunkt am Zweitwohnsitz residieren, soll Hope in der Türkei zur Welt kommen.

Weiter erklärt Sarafina: "Es wäre in Deutschland für die Jungs kein Sommer, ich liege hochschwanger auf der Couch, der Peter baut denen ein Planschbecken auf der Dachterrasse auf oder man geht mal spazieren."

In der Türkei habe man stattdessen nahezu die gesamte Familie um sich. "Ich fühle mich mit dem Gedanken wohler, zu wissen, dass ich die anderen bei mir habe", stellt die Dreifach-Mama klar.

Auch ihren Göttergatten scheinen die Argumente seiner Liebsten zu überzeugen. "Die Jungs fühlen sich wohl, wir fühlen uns wohl und wenn es zur Entbindung geht, hätte ich Unterstützung und Sarafina hätte Unterstützung", bestätigt Hobby-Angler Peter.

Viele Jahre hatten die Eheleute vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Eine künstliche Befruchtung schenkte dem Paar schließlich die Zwillinge Casey und Emory. Dann schlug das Schicksal zu. Trotz einer Mini-Chance von nur einem Prozent wurde Sarafina im Dezember 2022 auf ganz natürlichem Weg schwanger.