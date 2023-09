Sarafina Wollny klärt auf: Hat Hope Angel Silvia die türkische Staatsbürgerschaft?

Untere anderem stellte ein Fan die Frage: "Hat Hope die türkische Staatsbürgerschaft?" Keine unberechtigte Erkundigung, immerhin wurde die süße Maus in der Türkei geboren. Außerdem leben Sarafina und ihre Familie inzwischen die meiste Zeit des Jahres dort.

Derzeit weilt die ältere Schwester von Nesthäkchen Loredana Wollny (19) jedoch wieder in ihrem Heimat-Kaff Ratheim (Kreis Hückelhoven). Prompt nahm sie sich auch für ihre Fans wieder mehr Zeit. Und löcherten sie mit Fragen.

Casey und Emory erblickten im Mai 2021 das Licht der Welt. Nach einem holprigen Start ins Leben entwickeln sich die beiden inzwischen prächtig. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Des Weiteren wollten die Follower noch erfahren, wie denn die Zwillinge mit ihrer kleinen Schwester klarkommen würden. Sarafina betonte schlicht: "Sie sind so stolz auf sie." Ihre Antwort unterstrich sie mit zwei blauen und einem rosafarbenen Herzen.

Erst kürzlich hatte die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) im Netz offenbart, welche Aktion ihrer Söhne ihr Herz besonders dahinschmelzen lässt.

"Wie ihr sie morgens schon aus dem Bett ruft - ihr seid so unglaublich tolle große Brüder", schwärmte Sarafina in Bezug auf das Verhalten von Casey und Emory gegenüber dem neuesten Familienzuwachs.

Ebenso wie Mama Sarafina und Papa Peter scheinen auch die beiden Jungs die aufregende Kennenlernzeit mit Oma Silvias 18. Enkelkind (ohne Gewähr) sehr zu genießen und ihre Rolle als Beschützer anzunehmen.

Das Intermezzo in Deutschland neigt sich derweil schon wieder dem Ende entgegen. Wie Sarafina im Rahmen der Fragerunde offenbarte, geht es für das Quintett schon am Samstag wieder zurück in die Türkei.