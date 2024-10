Sarafina Wollny platzt nach Kritik der Kragen: Jetzt pöbelt sie gegen die eigenen Fans!

Seit die gesundheitlichen Probleme von Mama Silvia (59) bekannt sind, versieht Sarafina ihr Q&A immer mit dem Vermerk "Bitte nur Fragen über Peter, die Kids und mich". Ein Fan kommentierte das Ganze jetzt so: "Mein Gott, immer dieser Hinweis. Ihr steht nun mal in der Öffentlichkeit."

Jetzt sind Herbstferien in NRW . Prompt ging es für die Dreifach-Mama und ihren Anhang mit dem Flieger zurück an den Zweitwohnsitz des Clans in der Türkei. Dabei ergab sich wohl die Gelegenheit, mal wieder eine Fragerunde ins Leben zu rufen.

Sarafina selbst begründete ihre Social-Media-Abstinenz kürzlich fadenscheinig damit, dass sie sich voll und ganz auf die Eingewöhnung ihrer Zwillinge Casey und Emory (beide 3) in den Kindergarten konzentrieren wollte. Nun ja …

Im Vergleich zu früher meldet sich die 29-jährige TV-Bekanntheit kaum noch bei ihrer Community. Es sei denn, es gibt mit stupider Werbung in ermüdender Dauerschleife ein bisschen Geld zu verdienen.

Die kleine Hope Angel Silvia ist Sarafinas drittes Kind und inzwischen bereits ein Jahr und drei Monate alt. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Der Kommentar bringt die 29-Jährige auf die Palme. Spontan holt sie zum Rundumschlag aus: "Ja und? Das ist meine Seite und da werden eben nur Fragen über Peter, die Kids und mich beantwortet. Wenn es dir nicht passt, tschüss!", pöbelte sie zurück.

Sarafina stellte zudem klar, dass sie nicht dazu verpflichtet sei, Fragen über andere Familienmitglieder zu beantworten, nur weil sie in der Öffentlichkeit stehe. Viel lieber arbeitet sie sich zum zehnten Mal an den Fragen ab, die in jeder "Q&A"-Runde auf den Tisch kommen.

Zu den wirklich spannenden und interessanten Fragen äußert sich die "Die Wollnys"-Darstellerin grundsätzlich nie. Dies hängt meist damit zusammen, dass sie die Folgen der RTLZWEI-Serie nicht spoilern darf oder will.

Und so erfuhren die Follower auch diesmal wieder, dass sich die Kids toll in der Kita eingewöhnt haben, man in die Türkei geflogen ist und die kleine Hope inzwischen ein Jahr und drei Monate alt ist. Spannend.