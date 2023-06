Sarafina Wollny wegen Zwillingen am Limit: "Einfach alles falsch!"

Türkei/Hückelhoven - In wenigen Wochen wird Sarafina Wollny ihr drittes Kind im Arm halten. Bis es so weit ist, dreht sich bei der 28-Jährigen vorerst noch alles um die Zwillinge. Und die waren zuletzt gar nicht gut drauf!

Reality-TV-Star Sarafina Wollny (28, "Die Wollnys") wird in wenigen Wochen zum dritten Mal Mama. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshots)

Aktuell genießt die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") mal wieder das süße Lotterleben am Zweitwohnsitz der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands in der Nähe von Antalya.

Doch auch in rund 3000 Kilometer Entfernung zu ihrem Heimat-Kaff Ratheim (Kreis Hückelhoven) versorgt Sarafina ihre rund 605.000 Follower auf Instagram mit Updates aus ihrem Mama-Alltag.

Mag man den Schilderungen in den sozialen Netzwerken Glauben schenken, scheinen die Tochter von Silvia Wollny (58) und ihr Ehemann Peter den Eltern-Job mit Bravour zu meistern. Doch auch bei ihnen ist manchmal "der Wurm drin".

Sichtlich erschöpft meldete sich Sarafina jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Egal, was wir gemacht haben, es war einfach alles falsch", seufzte sie in die Kamera ihres Handys. Casey und Emory litten unter Fieber und seien deshalb zuletzt "total unruhig und quengelig" gewesen.

Jeder Versuch, die beiden Zweijährigen zu bespaßen schlug fehl. "Wir haben das Planschbecken und den Matsch-Tisch mit Wasser hingestellt", erklärte die Schwester von Wollny-Nesthäkchen Loredana (19). Doch nichts habe geholfen.