Sarah Connor singt Song über Ehekrise: Fast wäre er nie erschienen

Berlin - In ihrem neuen Song "Zusammen ist man weniger kaputt" zeigt sich Sarah Connor (45) so verletzlich wie nie. In dem Song aus ihrem Album " Freigeistin " verarbeitet die Sängerin eine Ehekrise mit ihrem Partner Florian Fischer (51) vor fünf Jahren.

Sarah Connor (45) wird auf ihrer neuen Platte sehr persönlich. © Sina Schuldt/dpa

"Da hatten mein Mann und ich eine große Krise und das jetzt wieder zu singen, ist so krass", gestand Sarah Connor im Interview mit "Apple Music".

Der Song erinnere sie an "die Zerbrechlichkeit und die Verletzlichkeit" dieser Zeit, in der sie und ihr Mann sehr unglücklich gewesen seien.



Dass "Zusammen ist man weniger kaputt" jetzt erschienen ist, ist keine Selbstverständlichkeit. "Ich schreibe so einen Song in einem Moment und dann lege ich den weg und denke mir: Das ist mir zu intim, das zu veröffentlichen", gestand die Musikerin. Erst mit dem nötigen Abstand sei es ihr möglich, mit einem so persönlichen Track an die Öffentlichkeit zu treten.

In dem Text offenbart die 45-Jährige tiefe Bindungsängste. Dort heißt es etwa: "Ich frag' mich: Was hast du verbrochen in deinem Leben / Um mit diesem Herz aus Gold 'ner Frau wie mir zu begegnen?" Etwas später singt sie: "Ich bin wie mein Vater, am liebsten allein / Dabei wünsch' ich mir nichts mehr als mit dir glücklich sein."

Im Refrain wird diese emotionale Achterbahnfahrt mit den Worten zusammengefasst: "Und dann zieh' ich wieder los, geh' auf die Reise / Tanz' eng mit anderen Typen, lache laut und weine leise / Schlaf' mich durch fremde Betten in der Hoffnung, dass ich heile."​