Sarah-Jane Wollny bricht Urlaub ab: "So geht man nicht mit mir um!"

Kroatien - Sarah-Jane Wollny (26) ließ es sich in den letzten Wochen in Kroatien gut gehen, nun brach die TV-Bekanntheit ihren Urlaub jedoch vorzeitig ab! Bei Instagram ließ sie ihre Beweggründe durchblicken.

Sarah-Jane Wollny (26) machte bei Instagram keinen Hehl aus ihrem Unmut. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

Seit der Trennung von Ex-Freund Tinush Nasri scheint die Blondine ihr Singleleben in vollen Zügen zu genießen. So erfreute sich die Wollny-Tochter zuletzt - zusammen mit weiteren Bekanntheiten aus der Reality-Welt - an der kroatischen Sonne, wie sie ihren mehr als 300.000 Fans täglich auf ihrem Instagram-Kanal gezeigt hatte.

Die 26-Jährige und ihre Freunde waren dabei auf gleich zwei Festivals eingeladen worden. Am Samstag war es mit dem Urlaubsspaß allerdings aus und vorbei!

Schon am Freitagabend hatte Sarah-Jane ihren Anhängern berichtet, dass ihr die Urlaubslaune nach einem Unterkunft-Wechsel gehörig vergangen war.

"Leute, was hier abgeht, ist nicht mehr normal. [...] Es hat nichts so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen und es war einfach katastrophal! Ich hab mich so dermaßen aufgeregt", offenbarte Sarah-Jane, ohne dabei weitere Details zu nennen.

Nachdem sie ihren Ärger hinuntergeschluckt und dennoch wie geplant am Abend das Festival besucht hatte, zog sie nun jedoch die Reißleine. "Eigentlich wäre ich bis Montag geblieben, habe mich aber tatsächlich dazu entschieden, heute zurückzufliegen", schilderte sie ihrer Community.