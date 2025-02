Sarah-Jane Wollny rückt mit großen News raus - "Gespannt, wie ich das alles wegstecken werde"

Hückelhoven - Schon vor einigen Tagen hatte Sarah-Jane Wollny (26) ihren Fans von einer großen Neuigkeit berichtet, die demnächst bei der TV-Bekanntheit ansteht. Nun offenbarte die Wollny-Tochter auch, was es damit auf sich hat.

Beauty-Eingriff: Sarah-Jane Wollny (26) legt sich schon bald unters Messer. © Instagram/sarah_jane_wollny

"Es ist weder eine Schwangerschaft, noch ziehe ich mit Tinush [Anm. d. Red. : ihr Partner] zusammen", erklärte Sarah-Jane ihren mehr als 290.000 Instagram-Fans am Donnerstag in ihrer Story gleich vorab, um etwaige Spekulationen über neuen Wollny-Nachwuchs direkt im Keim zu ersticken.

Stattdessen offenbarte die 26-Jährige, dass sie sich schon "sehr, sehr bald" einem Beauty-Eingriff unterziehen würde, genauer gesagt einer Bauch-Arme-Beine-Straffung.

"Ich habe ja knapp 50 Kilo abgenommen, und die Haut ist einfach nicht mehr so fest, wie sie mal war oder wie sie sein sollte", schilderte Sarah-Jane, die zusätzlich noch mit einem "sehr schlechten Bindegewebe" kämpfe. Vor allem im Sommer sei der Wollny-Tochter das Tragen von Tops und Kleidern daher unangenehm.

Leichtfertig traf die ehemalige "Temptation Island VIP"-Kandidatin die Entscheidung für den Beauty-Eingriff dabei nicht, wie sie betonte. "Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht: wenn es was gibt, was ich an meinem Körper gerne ändern würde, dann ist es einfach diese überschüssige Haut", erklärte sie.