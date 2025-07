Neue Beziehung im Wollny-Universum? Sarah-Jane spricht Klartext

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (26) hat in ihrer Insta-Story mal wieder ein paar Fragen ihrer Fans beantwortet und dabei verraten, wie es bei ihr in Sachen Liebe aussieht.

Sarah-Jane Wollny (26) genießt derzeit ihr Single-Leben, nachdem sie sich im April 2025 von Ex-Freund Tinush (27) getrennt hatte. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

Auf die Frage, ob sie aktuell für eine neue Beziehung nach der Trennung von Ex-Freund Tinush (27) offen sei, fand die Wollny-Tochter klare Worte:

"Ich bin nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Klar lerne ich neue Leute kennen, und natürlich hat der ein oder andere Mann auch sein Interesse geäußert, aber da kommuniziere ich offen, dass ich im Moment keine Beziehung möchte."

Zeit für Schmetterlinge im Bauch sei aktuell sowieso nicht: "Wenn ich ehrlich bin, steht in nächster Zeit auch wieder so viel an, sodass ich gar keine Zeit dafür habe. Ich denke, eine Beziehung würde mich momentan nur einschränken."

Eines stellte die 26-Jährige aber auch klar: Auf Partnersuche wird sie nicht gehen, denn "dann wird das eh nichts. Wenn’s so sein soll, wird’s schon passieren", so Sarah-Jane.