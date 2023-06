Sarah-Jane Wollny ziemlich schockiert in Amsterdam: "So was gibt es doch nicht wirklich?!"

Sarah-Jane Wollny (24) berichtete ihren Fans bei Instagram von ihren Eindrücken. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Sarah-Jane Wollny arbeitet hauptberuflich als examinierte Altenpflegerin bei einem ambulanten Intensivpflegedienst und liebt ihren Job - trotz Schichtdienst und hohem Stresslevel - sehr, wie sie ihren knapp 200.000 Instagram-Fans schon häufig berichtet hatte.

Doch auch die fleißige Wollny-Tochter braucht hin und wieder eine kleine Auszeit, um neue Kraft zu tanken und ihre Energiereserven aufzufüllen.

So hatte Sarah-Jane vergangene Woche ihren zweiwöchigen Urlaub angetreten und die Auszeit mit einem Trip in den Europapark nach Rust gestartet, wie sie ihren Fans in ihrer Story verraten hatte. Mit im Gepäck hatte die Wollny-Tochter dabei nicht nur jede Menge Vorfreude, sondern auch ihren Liebsten Tinush, mit dem sie bereits seit rund zwei Jahren liiert ist.

Nachdem das Paar sämtliche Achterbahnen durchprobiert und andere Attraktionen bestaunt hatte, ging es für die beiden wieder zurück ins heimische Hückelhoven - allerdings nur für einen kurzen Zwischenstopp. Denn vor wenigen Tagen machten sich Sarah-Jane und Tinush dann auf den Weg in die Niederlande, um die Straßen Amsterdams unsicher zu machen.

Auf dem Programmplan der beiden stand dabei die obligatorische Grachten-Fahrt durch die holländischen Kanäle sowie der Besuch zweier Museen der Stadt.

Einen bleibenden Eindruck bei Sarah-Jane hatte jedoch eine andere "Attraktion" hinterlassen, wie sie ihren Fans in ihrer Story schilderte: das Rotlicht-Viertel Amsterdams.