Emotionale Reise bei Sarah Engels: Sängerin besucht ganz besonderen Ort ihres Lebens

Malediven/Köln - Beinahe täglich passieren im Leben von Sängerin Sarah Engels (30) besondere Meilensteine. Einen ganz persönlichen erlebt die DSDS-Zweitplatzierte von 2011 allerdings am heutigen Samstag mit Ehemann Julian (30).

Am Samstagmorgen meldete sich Sarah Engels mit traumhaften Aussichten bei ihren Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Über mangelnde Aktivitäten, Reisen oder Unternehmungen können sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) und ihr Ex-Fußballer nicht wirklich beschweren.

Aktuell genießt das Paar auf den Malediven die Vorzüge des Lebens und enormer finanzieller Sicherheit.

Samt der beiden Kids Alessio (8) und Töchterchen Solea residiert die Teilzeit-Synchronsprecherin an einem der paradiesischsten Orte auf diesem Planeten. Einer dürfte bei der 30-Jährigen nun aber für ordentlich Gänsehaut sorgen.

"Wir werden gleich mit dem Boot abgeholt", leitete Sarah ihre Story am heutigen Samstagmorgen ein, in der sie mit ihren Kindern im Pool in den scheinbar nie endenden Horizont blickte.

Aber wohin zieht es die gebürtige Hürtherin in den nächsten Stunden? Genau dahin, "wo wir uns vor drei Jahren verlobt haben."