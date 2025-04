Sarah Engels wieder verletzt! Bei dieser Aktion rutscht die Sängerin plötzlich ab

"Man sollte vielleicht aufpassen, wenn man auf irgendwelche Palmen klettert. Es tut jetzt nicht schlimm weh, aber es sieht echt übel aus", fasst die Patchwork-Mama ihre Verletzungen am linken Unterarm und linken Oberschenkel zusammen.

Jetzt hat sich die "Dancing On Ice"-Gewinnerin von 2019 plötzlich erneut von ihrer verletzlichen Seite gezeigt - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei keiner anderen Aktivität als dem Pflücken einer Kokosnuss ist die Sängerin scheinbar unfreiwillig abgeschmiert und mit der linken Körperseite hängengeblieben.

Unterkriegen lässt sich die 32-Jährige von den Schürfwunden aber nicht. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Um den Schmerz auch an ihre Fans weiterzugeben, hält sie die Kamera geradewegs auf die betroffenen Stellen. "Eine Kokosnussernterin wird aus mir jedenfalls nicht mehr. Brennt wie verrückt solche Schürfungen."

Allzu lange hielt sich die Luxus-Urlauberin aber nicht an den neuesten Querelen auf - schon in den nächsten Story-Slides standen wieder die Aufnahmen im Mittelpunkt, für die Sarah seit Jahren bekannt ist: pure Dankbarkeit für ihre Familie.

"Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man sich manchmal wünscht, dass die Zeit stehen bleibt, weil du spürst, wie schnell sie an dir vorbeizieht?", wollte sie den Moment für immer einfangen.

Passend dazu ließ sich die Ex von Pietro Lombardi (32) unter dem Motto "Being a mom" am Strand mit Töchterchen Solea samt melanchonischer Untermalung filmen.