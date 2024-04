Sarah Engels und Julian im Paradies: Eine Sache fällt wieder besonders auf

Sämtliche Fotos stellte die Sängerin am Dienstag auf Instagram online. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Wer sich in der Zeit, in der die Sängerin und ihr Julian traumhafte Strände erkunden, um die Kids kümmert, ist nicht eindeutig geklärt.

Vielen geht der Umgang mit ihren Sprösslingen allerdings ein bisschen zu weit. Immer wieder muss sich die DSDS-Ikone gewaltiger Fan-Kritik aussetzen.

Den jüngsten Trip schienen die beiden allerdings in vollen Zügen zu genießen. Neben zahlreichen Schnappschüssen der 31-Jährigen verlor Sarah auch ein paar Worte. "Us two in the middle of nowhere", turtelte die Sängerin in ihrer Story.

Schon bald muss Familie Engels allerdings wieder die Heimreise antreten. Für Alessio beginnt in der kommenden Woche wieder die Schule. Wann genau Sarah und Co. den Flieger Richtung Deutschland besteigen, ist allerdings noch nicht bekannt.