Trotz Klinik-Schock um Tochter Solea: Will Sarah Engels ein neues Baby?

Köln - Schon mehrfach haben Sängerin Sarah Engels (32) und Ehemann Julian (32) über ein mögliches zweites gemeinsames Kind gesprochen. Jetzt scheint in die zuckersüße Sache wohl neue Bewegung zu kommen!

Offenbar kann sich Julian Engels mit Ehefrau Sarah weiteren Nachwuchs vorstellen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Der Hintergrund ist allerdings ziemlich schmerzhaft. Denn: Töchterchen Solea verletzte sich im Kindergarten so schwer, dass sie sich ihren Ellbogen ausgekugelt hatte.

"Es war einfach der Wurm drin. Wir waren mit der kleinen Maus drei oder vier Stunden in der Kinderklinik. Die Arme hatte so dolle Schmerzen und ich dachte echt, dass der gebrochen ist", teilte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (32) via Instagram mit.

Glücklicherweise kam die Dreijährige jedoch mit einem Schrecken und einem fix eingerenkten Ellbogen davon.

Dem scheinbar dringenden Kinderwunsch ihres Papas tat die ganze Aufregung aber offenbar keinen Abbruch - im Gegenteil.

Wie Promi-Mama Sarah weiter erklärt, soll "Julbue" das Thema Nachwuchs nämlich im Anschluss wieder auf den Tisch gebracht und zur familieninternen Diskussion freigegeben haben.