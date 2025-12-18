Abschied naht: Hiervon muss sich Sarah Engels bald trennen

Noch sechsmal steht Sarah Engels bei "Moulin Rouge" auf der Bühne, danach ist wohl Schluss. © IMAGO / Gartner

Im Detail geht es aber nicht um ihre perfekt inszenierte Liebe zu Ehemann "Julbue", sondern um ihre letzten Auftritte im Kölner Musical "Moulin Rouge".

Neun Darbietungen legte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) bereits auf die Bühne, sechs stehen (ihren Auftritt am Mittwochabend einberechnet) noch aus. Der Zweifach-Mama offenbar viel zu wenig.

"Gerade jetzt zur Weihnachtszeit fühlt sich jede Show noch magischer an und ich genieße wirklich jede einzelne Sekunde. (...) Es ist auch ein Stück weit zu meinem Alltag geworden und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird, hier nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Es wird mir wahnsinnig fehlen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Musicals.

Spätestens - sollte die Sängerin verletzungsfrei bleiben - am 18. Januar tritt die DSDS-Zweite von 2011 zum vorerst letzten Mal bei "Moulin Rouge" auf. Hält sie sich rund einen Monat vor ihrer Verabschiedung aber etwa ein kleines Hintertürchen offen?