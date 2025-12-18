Abschied naht: Hiervon muss sich Sarah Engels bald trennen
Köln - Mittendrin im Hausbau und dem ans Licht gekommenen Strompfusch quält Sarah Engels (33) der anfängliche Trennungsschmerz.
Im Detail geht es aber nicht um ihre perfekt inszenierte Liebe zu Ehemann "Julbue", sondern um ihre letzten Auftritte im Kölner Musical "Moulin Rouge".
Neun Darbietungen legte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) bereits auf die Bühne, sechs stehen (ihren Auftritt am Mittwochabend einberechnet) noch aus. Der Zweifach-Mama offenbar viel zu wenig.
"Gerade jetzt zur Weihnachtszeit fühlt sich jede Show noch magischer an und ich genieße wirklich jede einzelne Sekunde. (...) Es ist auch ein Stück weit zu meinem Alltag geworden und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird, hier nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Es wird mir wahnsinnig fehlen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Musicals.
Spätestens - sollte die Sängerin verletzungsfrei bleiben - am 18. Januar tritt die DSDS-Zweite von 2011 zum vorerst letzten Mal bei "Moulin Rouge" auf. Hält sie sich rund einen Monat vor ihrer Verabschiedung aber etwa ein kleines Hintertürchen offen?
Bleibt Sarah Engels "Moulin Rouge" länger erhalten?
Angesprochen auf die Zeit danach teilt Sarah mit, dass sie sich in Zukunft möglicherweise doch noch mal auf der Musicalbühne sehe. "Ich genieße jede dieser Shows sehr. Und wer weiß - manchmal gehen Wünsche ja auch über die Feiertage hinaus in Erfüllung."
Wird hinter den Kulissen mit den Machern etwa über eine Verlängerung verhandelt? Offiziell kann und darf die 33-Jährige nicht darüber sprechen - ein kleines Lächeln könnte aber vielleicht trotzdem mehr verraten, als sie eigentlich möchte.
Bis der letzte Vorhang allerdings fällt, saugt sie in den verbliebenen sechs Shows alles auf, wie ein Schwamm. "Satine zu spielen und Teil dieser wundervollen Produktion zu sein, ist für mich ein Geschenk."
Neben dem 20. Dezember ist Sarah Engels im laufenden Kalenderjahr noch am 28. Dezember zu sehen. Ihre letzte Show findet am 18. Januar um 19.30 Uhr im Kölner Musical Dome statt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa