Sarah Engels nach EM-Kracher fies attackiert: "Sich als Fan ausgeben, aber keinen Spieler kennen"

An der Seite einiger Freunde verfolgte Sarah Engels am Freitagabend das EM-Eröffnungsspiel in München. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Seit nunmehr 13 Jahren steht die Halbitalienerin und Mutter zweier Kinder inzwischen im Rampenlicht der Medienlandschaft.

Dass sie dabei eher weniger für Fußball übrig hat, dürfte ihren 1,8 Millionen Followern mittlerweile gut bekannt vorkommen. Und wenn - dann ausschließlich auf Einladung sämtlicher Partner zu den exklusivsten Spielen des Landes.

Jetzt dürfte die Ex von Pietro Lombardi (31) allerdings den Vogel abgeschossen haben. Samt Ehemann Julian (31) posierte die DSDS-Zweite von 2011 nämlich munter in der Münchner Fußball-Arena um die Wette und sorgte so für gewaltigen Unmut.

Der Grund: Die 31-Jährige steht als nerviger Event-Fan da! "Sich als Fan ausgeben, aber keinen der Spieler kennen. Genau mein Humor" oder "Erfolgsfans on Tour und der wahre Fan hat mal wieder kein Ticket. Hauptsache die Influencer können sich präsentieren...." lauteten die Anschuldigungen.