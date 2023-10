Sarah Engels schonungslos ehrlich: "Ich bin der Meinung, ich hätte es nicht verdient"

"Trotzdem erwische ich mich manchmal dabei (...) wie ich der Meinung bin, ich hätte es nicht verdient." Auch in Bezug auf diese Aussage ließ die ehemalige "Dancing On Ice"-Siegerin ihre Fans im Dunkeln tappen und rätseln.

So wollte beispielsweise eine Userin wissen, was die 31-Jährige machen würde, falls ihr Leben schon morgen vorbei wäre. "Das ist eine super schwierige Frage. (...) Dass ich mir so oft im Leben Dinge nicht gegönnt habe, zu streng und hart mit mir selbst war und mir dadurch unglaublich viele tolle Momente genommen habe", fuhr Sarah aus.

Zahlreiche Fragen drehten sich um die Beziehung und Kinder der Sängerin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Ganz besonders interessant war für Sarah die Frage, ob sie sich ein Leben ohne Kinder vorstellen könne. Die Antwort fiel dabei durchaus eindeutig aus: Nein!

Denn schon als "kleine Sarah" war für die gebürtige Hürtherin klar, ihre eigene Familie haben zu wollen. "Für mich besteht da ein tiefer Sinn des Lebens. Es erfüllt mich so sehr (...) und ist das größte Glück der Welt", erklärte sie.

Anders als an Ex Pietro, mit dem die gemeinsame Ehe nach fünf Jahren in die Brüche gegangen war, zweifle sie nie an der Beziehung zu "Julbue", wie sie verriet.

"Wir streiten uns natürlich auch mal - aber wir beide haben noch nie eine Sekunde aneinander gezweifelt." Dafür sollen sich die beiden schon früh ein tiefes Versprechen gegeben haben. "Egal, wie wütend wir sind, wir würden uns nie sagen - auch nicht aus Spaß - den anderen verlassen zu wollen."

Nur wenige Stunden nach dem tiefen Einblick ins Seelenleben der Synchronsprecherin machte sie sich samt Gatte Julian auf den Weg nach Frankfurt.